جثتان ومصاب.. تطور جديد في انفجار مخزن خردة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجحت الأجهزة الأمنية ومسؤولة إدارة الأدلة الجنائية في تحديد هوية جثتي ضحيتي حادث انفجار قطعة من مخلفات الحرب داخل مخزن خردة بمدينة السادس من أكتوبر مساء الثلاثاء الماضي.

جهود البحث والاستفادة من البصمة الوراثية توصلت إلى أن الضحيتين هما مبارك رجب وعاشور عامر تم إيداع الجثتين ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن.

في وقت سابق، قال مصدر أمني مسؤول إن انفجار قطعة مخلفات حروب وقع داخل مخزن خردة بمدينة السادس من أكتوبر، مما أسفر عن حالتي وفاة ومصاب نُقل إلى المستشفى للعلاج.

المصدر - الذي رفض نشر اسمه- لفت إلى أن قوات الشرطة بقيادة العميد محمد أمين فرضت طوقًا أمنيًا بمحيط العقار محل الواقعة بمساكن المستقبل، مؤكدًا أن الانفجار وقع في مخزن خردة بالطابق الأرضي لعقار مكون من 3 طوابق.

تعود البداية إلى تلقي مدير قطاع أكتوبر اللواء عصمت هريدي تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع انفجار أمام صينية الواحات ووجود ضحايا.

غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة أخطرت نظيرتها بإدارة الحماية المدنية بالجيزة ليدفع اللواء حازم فاروق بـ4 سيارات إطفاء مدعومة بخبراء مفرقعات بقيادة نائبه لإدارة الإنقاذ البري.

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