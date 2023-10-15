رفض دعوى استبعاد 6 من المرشحين بانتخابات نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة من جمال عبدالكريم سيد "عضو عامل بالجمعية العمومية بنادي الزمالك" ضد وزير الشباب والرياضة وآخرين ، والتي يطالب فيها باستبعاد 6 من المرشحين بانتخابات نادي الزمالك.

وطالبت الدعوى رقم ٧٨/١٧٣٦، باستبعاد كل من "أحمد سليمان عفيفي، هشام نصر سليمان، هاني شكري نجيب جرجس، محمد ممدوح حسن الماوي، مصطفى سيد عبدالخالق، هاني مجدي حجاج خليل" من الانتخابات المزمع إجراؤها في 20 أكتوبر الجاري.

ويتولى إدارة نادي الزمالك حاليًا لجنة مكلفة مكونة من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للنادي، ومعه أحمد فؤاد الوطن مديرًا ماليًا وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي بناء على تكليف من الجهة الإدارية.

وانتهت مهلة الترشح على انتخابات نادي الزمالك لاختيار مجلس منتخب يتولى مهمة إدارة النادي، خلال 4 سنوات مقبلة.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.