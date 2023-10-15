حرب الكلام تدفع شابا لغرز سكين في صدر زميله بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

غرز شاب سكينًا في صدر آخر؛ بسبب خلافات بينهما بمنطقة الزيتون شرق القاهرة.

بداية الواقعة تعود لورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من إدارة شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل راح ضحيتها شاب.

بالانتقال والفحص تبين أن مشادة كلامية حادة نشبت بين "علي.ر.ص." وآخر بسبب خلافات عمل تراشق كلاهما بالألفاظ وتبادلا الاتهامات بتعمد إيذاء الآخر.

سريعا دون مقدمات أمسك الثاني بسلاح أبيض وغرز نصل السكين في قلب الضحية فأرداه قتيلا بعد فشل أطباء قسم الاستثبال في إنقاذه ليعلن الطبيب المعالج وفاته لنقطة الشرطة الملحقة بالمنشأة الطبية.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وتمكنوا من تحديد وضبط المتهم الذي أقر بجريمته وأرشد عن الأداة المستخدمة لتأمر النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.