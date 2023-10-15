جثة الأب تجاور الابن.. تفاصيل جديدة في لغز جريمة سيارة الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

توصلت تحريات ومعاينة رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي إلى هوية 3 جثث عُثر عليها في حالة تعفن داخل سيارة بطريق الواحات.

تبين بالفحص أن الضحايا الثلاث هم كل من: "إيهاب.ع." وابنه "رامي" والثلث يدعى "محمد.ر." وثبُت مقتل أحدهم بضربة قوية بالرأس بدت آثارها واضحة رغم دخول الجثمان في حالة تعفن.

المعاينة المبدئية في حضور رجال الأدلة الجنائية بينت وجود شبهة جنائية في وفاة الضحايا الثلاث ليشكل اللواء محمود أبو عمرة مدير قطاع الأمن العام فريق بحث لكشف لغز القضية.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من غرفة علميات إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من سيارة متوقفة على جانب الطريق.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العميد محمد أمين والعقيد محمد أبوزيد وبالتنسيق مع الأدلة الجنائية وفرقة الواحات البحرية وتبين أن الجثامين الثلاثة في حالة تعفن نتيجة مرور عدة أيام على الوفاة.

ونقلت الشرطة الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا للتشريح وتحديد هويتهم وأسباب الوفاة بالتنسيق مع مصلحة الطب الشرعي.