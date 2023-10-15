أعدموهم بالرصاص وسرقوا 1.5 مليون.. كواليس مقتل مسن وابنه وكهلا بالواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات ضباط قطاع الأمن بالتنسيق مع مباحث الجيزة تفاصيل جديدة في مقتل 3 أشخاص - مسن وابنه وثالث كهل- عُثر على جثامينهم في حالة تعفن داخل سيارة ملاكي بطريق الواحات.

جهود البحث والتحري لرجال البحث الجنائي خلال الساعات القليلة الماضية أثبتت أن الضحايا الثلاث هم كل من: (إيهاب. ع.) ٨٨ سنة وابنه (رامي 56 سنة) وثالث يدعى (محمد.ر) عمره 95 سنة قتلوا رميًا بالرصاص.

تحريات العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر توصلت إلى أن المجني عليهم كانوا في طريقهم لشراء سيارة واكتشاف سرقة حقيبة بداخلها مليون ونصف المليون جنيه.

جهود التتبع وتنشيط مصادر المعلومات السرية أشارت بأصابع الاتهام إلى الطرف الثاني من الصفقة التجارية ليوجه مدير مباحث الجيزة بفحص سجل المكالمات وتحديد هويتهم ومن ثم ضبطهم واستجوابهم.

البداية تعود إلى تلقي اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطار من غرفة علميات إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من سيارة متوقفة على جانب الطريق.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد أبوزيد مفتش مباحث فرقة الواحات وبالتنسيق مع الأدلة الجنائية وفرقة الواحات البحرية وتبين أن الجثامين الثلاثة في حالة تعفن نتيجة مرور عدة أيام على الوفاة.

ونقلت الشرطة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا للتشريح وتحديد هويتهم وأسباب الوفاة بالتنسيق مع مصلحة الطب الشرعي.