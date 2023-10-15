توفير ١٠٠ ألف فرصة عمل.. بروتوكول تعاون بين "مستقبل وطن" وشركة "icareer"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود عبدالناصر:

انطلق منذ قليل، أضخم ملتقي توظيفي ينظمه حزب مستقبل وطن، للإعلان عن تدشين مشروع يوفر 100 ألف فرصة عمل وتدريب لشباب مصر بمشاركة كبري المؤسسات المصرية المتخصصة في مجال التوظيف والتدريب.

وقال أكرم مروان المدير التنفيذي لشركة icareer: إننا نوقع اليوم بروتوكول تعاون مع أمانة الشباب في حزب مستقبل وطن، للتعاون في توفير وتدريب الشباب للحصول على 100 ألف فرصة عمل.

وأضاف مروان: إننا اليوم بصدد مبادرة ضخمة تخدم هذا العدد الكبير من الشباب، مشيراً إلى أنه متفاءل جدا بسوق العمل في مصر.

وتابع مروان: حتى تكون المبادرة فعالة فإنه يجب أن يعلم الشباب أن هناك نحو ٣٠٠ شركة عالمية تعمل في مصر أعتقد أن أحدا من الشباب لا يعلم عن أغلبها شيئا، فضلاً عن شركات مصرية رائدة أيضا بها آلاف الوظائف لا أحد يعلم عنها شيئا.

وواصل مروان: هناك مشكلة أخرى تواجه الشباب وهي عدم علمهم بأسماء وظائف كثيرة، يمكن أن تكون مناسبة لهم ولكنهم لا يعلمون عنها شيئا.

يقام الملتقى في قاعة المسرح الرئيسي بالمتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط، بحضور عدد كبير من الشباب والفتيات، وقيادات وأمناء الحزب، في القاهرة وبعض المحافظات.