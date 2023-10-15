شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة المرحلة الثانية للمتقدمين لرياض الأطفال بمدارس القاهرة الرسمية للغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة المرحلة الثانية لرياض الاطفال للمتقدمين بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2023 -2024، موضحة أنه يمكن الاستعلام عنها من خلال الرابط التالي : https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten/SearchResult

ووجهت مديرية التعليم بالقاهرة، تعليمات بشأن نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال للعام الدراسي، موضحة أنه يتم دفع المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 بالمدرسة وبالبريد خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وفي حالة التأخر عن دفع المصروفات الدراسية عن 15 يوم سيتم إلغاء التقديم نهائياً ولا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر بمحافظة القاهرة فقط.

وشددت المديرية على أنه لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي، كما يمنع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.