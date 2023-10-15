شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى: منع الغذاء والمياه والكهرباء عن غزة جريمة حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني، أن منع الغذاء والمياه والكهرباء عن غزة جريمة حرب، وفقا لخبر عاجل القاهرة الإخبارية.

وفى وقت سابق أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن تل أبيب قامت باستئناف إمدادات المياه إلى جنوب قطاع غزة في إطار رغبتها بنقل السكان جنوبا.

كانت الحكومة الإسرائيلية قد قطعت المياه عن كامل مدن قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع للأسبوع الثاني على التوالي.