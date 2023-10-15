شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتبرع لأهالى فلسطين من خلال الهلال الأحمر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎كشفت مصادر أن محمد صلاح قائد منتخب مصر، ونجم نادى ليفربول الإنجليزى، اتخذ خطوة في سبيل دعم القضية الفلسطينية، بالتبرع لأهالى فلسطين، من خلال الهلال الأحمر المصرى، تضامنًا مع الأشقاء في غزة، بالتزامن مع ما يتعرضون له الأيام الماضية من قصف متواصل، ومحاولات تهجير من منازلهم

ووفقًا لمصادر تحدثت لوسائل إعلام، فإن قائد منتخب مصر تبرع اليوم الأحد لمؤسسة الهلال الأحمر المصري لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة، معتبرة أن ذلك في سياق تنفيذ إجراءات فعلية على أرض الواقع، تساعد في دعم الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الراهنة.

ويتعرض الشعب الفلسطيني لحصار شديد، وقصف متواصل على مناطق متعددة في الدولة الشقيقة، في الوقت الذي تحاول فيه مصر تخفيف وطأة القصف، وإدخال المساعدات لأهل غزة.