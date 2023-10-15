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مجموعة من الشباب والمطورين ينفذون لعبة إلكترونية على الهواتف المحمولة تحمل اسم "أبطال سيناء"

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حرب أكتوبر القاهرة - سامية سيد - حرب أكتوبر

أ ش أ

الأحد، 15 أكتوبر 2023 10:32 م

استفادة من التطور التكنولوجي المتلاحق وتفعيل القدرة على ربط التكنولوجيا بالأحداث التاريخية لإحداث التفاعل مع الأجيال الحديثة التي تدخل التطورات التكنولوجية في مختلف تفاصيل حياتهم اليومية، استطاعت مجموعة من الشباب والمطورين تنفيذ لعبة إلكترونية عن معارك حرب أكتوبر تحت اسم "أبطال سيناء" تحيى أحداث وبطولات الجنود المصريين بمعركة رأس العش "كمرحلة أولى" لتعيش أجواء المعركة وقدرة جنود مصر البواسل على تحقيق النصر رغم الظروف الصعبة من خلال لعبة تفاعلية تحت شعار "عيش تاريخ مصر العظيم وكأنك جزءًا أساسيًا منه"، يمكنك الحصول على الوصول المبكر لهواتف Android وعلى IOS عبر: Sinaiheroes.com.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع