شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: نستهدف الآن أهدافا لحزب الله في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يستهدف الآن أهدافا لحزب الله في لبنان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن تل أبيب قامت باستئناف إمدادات المياه إلى جنوب قطاع غزة في إطار رغبتها بنقل السكان جنوبا.

كانت الحكومة الإسرائيلية قد قطعت المياه عن كامل مدن قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع للأسبوع الثاني على التوالي.