رئيس "عربية النواب" يطالب الأمم المتحدة بالوقف الفوري لإبادة الفلسطينين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت حمدي:

انتقد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الموقف الغربي المتخاذل من مجلس الأمن والأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال كلمته أمام الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب، أن تلك الجهات الدولية تتحدث عن الحريات وهم بعيدون كل البعد عنها، متسائلاً أين حقوق إنسان الشعب الفلسطيني الذي يباد على أرضه من تلك القوى العالمية الغاشمة التي تدعم قوات الاحتلال بالأسلحة الفتاكة المحرمة دوليًا.

وطالب البرلماني، بتدخل عالمي لوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين مع ضرورة وجود موقف عربي موحد لوقف نزيف الدماء الفلسطينية ودعوة منظمة الدول الإسلامية لاتخاذ موقف موحد.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان واضحًا عندما خاطب الرأي العام المصري والعربي والعالمي، في حديثه التاريخي بأن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولن يترك الشعب الفلسطيني وحده وتأكيده على رفض مساعي إسرائيل لتهجير الفلسطينين من أرضهم لتصفية القضية.

وأوضح أن الرئيس السيسي، بعث برسالة قوية للعالم بأن مصر لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وأنها دائمًا في صدارة الدول المدافعة عن فلسطين وقدمت الكثير من التضحيات والدماء.