أم تشنق طفلها في أكتوبر: "علشان أسمر زي أبوه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خلافات زوجية متكررة بين سيدة مصرية وزوجها السوداني حتى وصل قطار الزوجين محطته الأخيرة ليمكث ثمرة حياتهما "طفل" مع الأم لتسدل الستار عن حياته بطريقة بشعة يقف العقل حائرًا أمامها في محاولاة لاستيعاب فعلتها.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة طفلا ووجود آثار خنق بالرقبة.

تحريات العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر توصلت إلى أن والدة الطفل "ع.ج." 3 سنوات، تخلصت من طفلها شنقًا انتقامًا من والده "سوداني الجنسية".

بتقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر من ضبط المشكو في حقها وأقرت الأم -مصرية الجنسية- بجريمتها "علشان لون بشرته أسمر زي أبوه".

أودعت الشرطة جثمان الطفل السوداني ثلاجة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد التشريح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث.