ما الخُدمات المُقدمة للعمالة غير المنتظمة؟.. "مُدير المديرية" يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال على سيد مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط، إنه كلف فرق عمل مختلفة من إدارة العمالة غير المنتظمة ومفتشي العمل، التوجه إلى مواقع العمل لحصر العمالة غير المسجلة؛ تمهيداً لتسجيلها على قاعدة البيانات من أجل شمولها الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لتلك الفئة، والاستفادة من تلك الجولات الميدانية فى شرح وتعريف العمال بالمواقع والخدمات والرعاية التى تقدمها مديرية العمل لهم.

وأضاف مصطفي، أن الخدمات المُقدمة إليهم، سواء كانت نقدية بالمواسم والأعياد وصرف منح فى حالة زواج الأبناء أو المولود الأول والثانى، أو رعاية صحية سواء الكشف المجانى فى المستشفيات الخاصة، أو صرف الدواء مجاناً، أو عمل أشعة وتحاليل إذا تطلب الأمر، أو تحمل تكاليف العمليات، أو صرف مبالغ فى حالة العجز الجزئى أو الكلى، وعمل وثيقة أمان وخدمات أخرى عديدة، تمثل الحماية والرعاية التي تقدمها الدولة لتلك الفئة من العمالة، التي يتم حصرها من خلال التفتيش الميدانى للمفتشين؛ لتقديم الدعم والرعاية.

و أعلنت وزارة العمل، عن بدء مديرية العمل بمحافظة أسيوط، حملات تفتيشية لحصر وتسجيل عمالة غير منتظمة جديدة بمواقع عمل وإنتاج بالمحافظة.

وأوضحت، أن ذلك تمهيداً لشمولهم بمظلة الرعاية الاجتماعية والصحية التأمينية التي توفرها المديرية للمسجلين بها، وتوعية العمال وتعريفهم بمواد القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم لحمايتهم ورعايتهم، والمنح التي تقرها المديرية لتلك الفئة في المناسبات والأعياد وحالات المولود الجديد والوفاة والزواج، والرعاية الصحية لعمل عمليات جراحية كبري وصغري من حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية. تنفيذًا لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، في لقائه الأخير مع مديري المديريات.

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