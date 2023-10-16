شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد؟.. الإفتاء توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحد المواطنين تساؤلا إلى الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية حول حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد.

وجاء رد دار الإفتاء بأنه لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الناس أو الأشخاص على المساجد سواء من قام ببناء المسجد أو غيره كتخليد اسم عالم أو حاكم أو مصلح وكان هذا الشخص يستحق ذلك، أو كان إطلاق الاسم لمجرد تمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عنه كمسجد "عمرو بن العاص"، و"الإمام الشافعي" وغيرهما ما دامت نيته حسنة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» رواه البخارى.

وأما إن كان إطلاق الاسم على المسجد من باب الفخر والرياء فهذا غير جائز، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.