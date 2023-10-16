شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء خريفية.. درجات الحرارة المتوقعة بكافة الأنحاء حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة المقبل 20 سبتمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وننشر تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الجمعة المقبل 20 أكتوبر 2023 كما يلى: الأحد 15 أكتوبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة





الإثنين 16 أكتوبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة





الثلاثاء 17 أكتوبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 22 درجة





الأربعاء 18 أكتوبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة





الخميس 19 أكتوبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة





الجمعة 20 أكتوبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة