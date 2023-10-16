شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تحديد 3 أنواع من المستهلكين للحصول على الطاقة من القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح عمران فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذا النظام لا يشمل المستهلكين لمرفق الكهرباء من القطاع المنزلى، مشيرا إلى أن القطاع المنزلى سيظل مسئولية وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة من إنتاج ونقل وتوزيع وفقا لأسعار الشرائح المعلنة.
وأضاف عمران أن تجربة السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص أيضا فقط لحين التأكد من نجاح تجربة p to p "من القطاع الخاص للقاطع الخاص"، لافتا إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك يقوم حاليا بتحديد قيمة رسوم استخدام الشبكة مقابل السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص.
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