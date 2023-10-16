شكرا لقرائتكم خبر عن ما المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بفتح محل فى الجيزة؟.. المحافظة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الجيزة كغيرها من محافظات الجمهورية إنشاء عدد من المراكز التكنولوجية لتقديم خدمات حكومية مُميكنة ومُطورة في مكان واحد من خلال قنوات جديدة ومتطورة تخفف من الأعباء الإدارية وتبسط من الإجراءات.

تتيح المراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء المحافظة، العديد من الخدمات للمواطنين منها استخراج ترخيص بالهدم للعقارات غير الآيلة للسقوط، وترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، الاستعلام عن موقف الرخصة، طلب نقل رخصة محل تجاري أو صناعي، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، وغيرها.

وتقدم المراكز ضمن خدماتها، خدمة استخراج ترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:

- صورة عقد الإيجار / التمليك (مع الاطلاع على الأصل).

- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية للمحل.

- صورة بطاقة إثبات الشخصية (مع الاطلاع على الأصل).

- خريطة مساحية للمحل.

- عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية للمحل (في حالات المحال الصناعية التي تستخدم آلات بموتور وإذا ما كان المحل يتكون من أكثر من وحدة أو تزيد مساحته عن 100 متر مربع (فقط مائة متر مربع).

وفي جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل (شهادة – خطاب – إيصال....) وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم (بالنسبة للمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات) وصورة البطاقة الضريبية لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام الاشتراطات المطلوبة في المحال التجارية والصناعية وقبل إصدار الترخيص.