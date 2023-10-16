شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نهتم بمادة الدين لتصبح سلوكًا يعيشه الطالب وينعكس على معاملاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على اهتمام الوزارة بكافة المواد الدراسية، وتمنح مادة التربيةِ الدينية أهمية قصوى وتحرص على الارتقاء بها، وتطوير مناهجها، وتحديثِ أساليبها، وتدريبِ معلميها، وتكثيفِ أنشطتها، لتتحول التربية الدينية من مادة دراسية، إلى سلوك فعلي يعيشه الطالب، وينعكس على معاملاته.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .