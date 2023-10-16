شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: نخطط لإضافة 68 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تصل إجمالى القدرات المولدة من الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء عام 2025 إلى 15 ألفا و 800 ميجا وات، وأن تصل إلى 42 ألفا و100 ميجا وات بحلول 2028.
وقال شاكر، إن هناك خطة مرجعية تستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 50% بحلول عام 2040 من إجمالي قدرة الشبكة القومية للكهرباء بإجمالي قدرات تصل إلى 142 ألف ميجا وات، و فيما يتعلق بما يسمى بالخطة الخضراء تستهدف الدولة الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 57% بحلول 2040 بقدرة 159 ألف ميجا وات.
و تابع، مصر تحرص على تنفيذ خطتها للتحول إلى الطاقة الخضراء من خلال تعديل استراتجية الطاقة المتجددة في مصر لتستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 42% بحلول 2030 بدلا من عام 2035.
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