شكرا لقرائتكم خبر عن 76 % من القراء يطالبون بتكثيف لجان الضبطية القضائية لمداهمة الكيانات التعليمية الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف لجان الضبطية القضائية لمداهمة الكيانات التعليمية الوهمية؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف لجان الضبطية القضائية لمداهمة الكيانات التعليمية الوهمية. وأيد 76% من القراء مطالب تكثيف لجان الضبطية القضائية لمداهمة الكيانات التعليمية الوهمية، بينما عارض 24% من القرء مطالب تكثيف لجان الضبطية القضائية لمداهمة الكيانات التعليمية الوهمية.

نتيجة الاستطلاع

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