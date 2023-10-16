شكرا لقرائتكم خبر عن "مفيش إجازات رسمية لنهاية 2023".. تعرف على موعد أول إجازة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة . وأول الإجازات الرسمية المرتقبة ستكون مع بداية العام الميلادى الجديد 2024 ، وستكون إجازة عيد الميلاد المجيد "المسيحيين الشرقيين " الأحد 25 جمادى الأخرة 7 يناير 2024، وبعدها إجازة ثورة 25 يناير 2011 وعيد الشرطة الخميس 13 رجب 25 يناير 2024 .

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