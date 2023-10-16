شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستعرض مشروع تشغيل وازدواج خط "عدلي منصور- السويس" بعد تطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت هيئة السكة الحديد، فيديو لتشغيل وازدواج خط "عدلي منصور ـ السويس"، وذلك بعد تطويره وتجديد المحطات ليكون أحد وسائل النقل المطورة التى تخدم مدن شرق القاهرة وصولا لمحافظة السويس.

ونفذت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خطة شاملة لتحديث وتطوير ورفع كفاءة خط سكك حديد عدلى منصور / السويس ( عين شمس/ السويس سابقا)، وذلك اختصاراً لزمن الرحلة وزيادة معدلات السلامة والأمان على الخط بطول 117 كم، ونعرض في النقاط التالية أهم التفاصيل.

1. تم رفع كفاءة وازدواج المسافة من محطة عدلى منصور حتى الروبيكى بطول 35 كم .

2. تم عزل مسار السكة في تلك المسافة من خلال سور مرتفع .

3. رفع كفاءة الخط فى المسافة من الروبيكى حتى السويس بطول 82 كم.

4. إعادة تأهيل وتطوير كافة محطات الخط.

5. تم تسيير قطارات أما جديدة أو مجددة ( تحيا مصر) على خط عدلي منصور / السويس بدلامن القطارات القديمة .

6. الخط يخدم الركاب القادمين من مدن شرق القاهرة (المستقبل والشروق وبدر والعاصمة والعاشر) الى محافظة السويس والعكس .

7. سعر تذكرة الركوب أقل من أي مواصلة أخرى لنفس المسافة