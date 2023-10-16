شكرا لقرائتكم خبر عن ما الفرق بين التبرع بالدم والتبرع بالبلازما؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إدارة المشروع القومى للإكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما إن هناك فرق كبير بين التبرع البلازما والتبرع بالدم.

وأوضحت أن التبرع بالدم موجود فى مصر وجميع دول العالم وهو التبرع التقليدي حيث يتم نقل الدم ومكوناته من المتبرع إلى المريض بعد التأكد من سلامته بإجراء التحاليل اللازمة.

وتابعت : يتم التبرع بالدم مرة واحدة كل 3 شهور عل الأقل وهذا هو الزمن اللى الجسم بيحتاجه لإعادة إنتاج خلايا الدم اللي المتبرع بيتبرع بيها، وزمن التبرع بيكون من 15-20 دقيقة.

وقال : التبرع بالبلازما ضمن المشروع القومي لمشتقات البلازما؛ هو بغرض تصنيع أدوية هامه وحيوية وليس لها بديل والبلازما هي الجزء السائل من الدم الذى يكون لونه أصفر ويمثل 55% من حجم الدم في جسم الإنسان وتعتبر البلازما التى يتم التبرع بيها هي المادة الخام لتصنيع تلك الأدوية، والتى منها ألبومين-الجلوبيولين المناعي – فاكتور 8 لعلاج الهيموفيليا.

وأوضح أن الجسم يعيد تكوين البلازما خلال 48 ساعة، ولذلك علميا يمكن التبرع كل 48 ساعة للشخص.