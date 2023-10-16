لغز العثور على جثة شاب خليجي أمام مطعم بالمهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة شاب خليجي بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين اليوم الاثنين.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أمام مطعم مأكولات شهير.

انتقلت قوات الأمن بقيادة العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث فرقة الوسط وعثر على جثة شاب خليجي يدعى (حاتم ٢١ سنة) يرتدي ملابسه وبحوزته متعلقاته.

المعاينة الأولية أفادت بتعرض الشاب لهبوط في الدورة الدموية سقط على إثره مغشيا عليه وفارق الحياة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد التشريح وبيان سبب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.