شكرا لقرائتكم خبر عن يشاهد بالعين المجردة.. هلال ربيع الآخر يزين السماء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد هلال القمر لشهر ربيع الآخر بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 والفرصة مهيأة لرؤيته بالعين المجردة يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

القمر وصل منزلة الاقتران يوم السبت 14 أكتوبر عند الساعة 08:55 مساءً بتوقيت مكة بالتزامن مع كسوف حلقي للشمس منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها منهيًا بذلك دورة اقترانية ومبتدئا دورة جديدة حول الأرض.

يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس.