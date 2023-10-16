شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يخطر 155 عائلة باختطاف أبنائهم فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي إبلاغ 155 عائلة بأن "أبناءها مختطفون في قطاع غزة" ونشر اسمي جنديين إضافيين قتلا منذ بدء المواجهات، ليرتفع عدد قتلاه المعلن إلى 291 ضابطا وجنديا.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني، إنه "تم إبلاغ 155 عائلة بأن أبناءها مختطفون في قطاع غزة".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أن 2670 فلسطينيا قتلوا وأصيب 9600.

بدورها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، عن مقتل ثلاثة ضباط شرطة آخرين، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.