شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة حتى الخميس على السواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى و مدن القناة على فترات متقطعة.

ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 29 درجة مئوية.

السواحل الشمالية 26 درجة مئوية.

جنوب سيناء 32 درجة مئوية.

شمال الصعيد 30 درجة مئوية

جنوب الصعيد 33 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الاثنين، طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء و شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 21.