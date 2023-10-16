أستاذ بجامعة عين شمس: مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة من المراكز البيئية الرائدة فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - نجحت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، للعام الثاني على التوالي، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، في إشراك جميع الأفراد والمؤسسات في العمل المناخي من خلال تقديم مشروعات خضراء صديقة للبيئة وذكية، تضع حلولاً عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع لتحديات تغير المناخ، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وتعد مشاركة الجامعات ومراكز البحث العلمي في المبادرة، نقلة نوعية في تقديم حلول مبتكرة للتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي وإيجاد حلول ذكية للمشكلات المجتمعية باستخدام التكنولوجيا النظيفة، وخلق حالة وعي وتكاتف قومي للحد من آثار تغير المناخ والتعامل مع تأثيراته.

وفي إطار الدور المحوري الذي تقوم به جامعة عين شمس في تحفيز الابتكار الأخضر، فاز مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بهندسة عين شمس بالمركز الثاني على مستوى محافظة القاهرة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية (فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح)، وذلك خلال مشاركة جامعة عين شمس في الدورة الثانية من المبادرة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، في إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم بدبي.

ومن جانبها، قالت الدكتورة شيرين علي العجرودي أستاذ الهندسة البيئية بهندسة عين شمس ومدير مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة، إن مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بكلية الهندسة جامعة عين شمس من المراكز البيئية الرائدة في مصر، حيث تم إنشاؤه من خلال المشروع الممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STIFA) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبتمويل مماثل من كلية الهندسة جامعة عين شمس، مشيرة إلى أنه الهدف الأساسي للمركز هو معالجة التحديات البيئية التي تواجه مصر في مجالات إدارة المخلفات الصلبة، والاقتصاد الدائري، والاستراتيجيات البيئية من خلال البحث، وتشجيع الابتكار، والاستشارات الهندسية والقياسات المعملية وبناء القدرات.

وتابعت أستاذ الهندسة البيئية بهندسة عين شمس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المركز يشارك في العديد من المشاريع البحثية الوطنية والدولية التي تركز على الجمع بين الحلول النظرية والتطبيقات العملية في مجالات تصميم جميع مرافق المخلفات الصلبة البلدية (محطات النقل، المدافن الصحية، تحويل المخلفات إلى طاقة) وإدارة مخلفات البناء والهدم والمخلفات الصناعية، المسئولية الممتدة للمنتج، وضع المبادئ التوجيهية والسياسات والإشراف على أعمال التنفيذ.

وأوضحت أن مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة يعد المركز الوحيد في مصر المتخصص في مجال المخلفات الصلبة، ويهدف لأن يصبح مركزاً رائداً في مجال المخلفات الصلبة على مستوى الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن المركز يعمل في ثلاث اتجاهات، وهي (التعليم، والأبحاث العلمية، والاستشارات الهندسية)، حيث قاموا بتطوير مقررات دراسية سواء لطلبة البكالوريوس أو لطلبة الدراسات العليا في مجال المخلفات الصلبة بالتعاون مع جامعات خارج مصر، وفي مجال البحث العلمي يعملون مع جامعات مختلفة في كندا ونيجيريا وإيطاليا وغيرها من الجامعات الأخرى، علاوة على عملهم كاستشاري لتصميم والإشراف على تنفيذ العديد من مصانع إعادة تدوير المخلفات أو المدافن الصحية أو المحطات الوسيطة للعديد من الجهات في مصر، وأبرزها جهاز إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.

وأشارت إلى أن المركز قام بعمل تصميم متكامل لـ26 مدفن صحي وعدد 16 محطة وسيطة على مستوى مصر، بالإضافة إلى مراجعة التصميمات والإشراف على تنفيذ 4 مصانع لإعادة تدوير المخلفات في محافظات مختلفة، وحاليا يقوم بدور استشاري لمشروع إنشاء محطة وسيطة ومصنع إعادة تدوير في العاصمة الإدارية الجديدة، كما يقوم بمشروعات أخرى خارج مصر في نفس المجال سواء بدور استشاري أو بوضع استراتيجيات وتصميم.

وقالت الدكتورة شيرين علي العجرودي، إن المركز يهتم بالتعليم وبناء القدرات كخطوة أولية للمساعدة في تطوير إدارة المخلفات كما يعد المعرفة والتدريب العملي على تدابير إدارة المخلفات المناسبة هو شرط أساسي للتصدي الفعال لتحدي إدارة المخلفات في مصر.

وأضافت أستاذ الهندسة البيئية بهندسة عين شمس، أن المركز مجهز بكافة الأجهزة المعملية اللازمة لتغطية التوصيف الكامل لجميع أنواع قياسات عينات المياه ومياه الصرف الصحي والمخلفات الصلبة بأنواعها، لافتة إلى أن المركز حاصل على شهادة الاعتماد الدولي (ISO/IEC 17025:2017).

ولفتت إلى إنه نظرا لكون تحديات عالمنا أصبحت متنوعة ومعقدة بشكل متزايد، فإن مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة هو في طليعة الجهود الحاسمة لتطوير حلول بيئية من شأنها النهوض بمجتمعنا، حيث يعمل الاستشاريون والباحثون جنبا إلى جنب في المعامل المتطورة بالمركز وفي بيئات العالم الحقيقي العاجلة لتحسين الوضع البيئي في مصر. ستلهم الاستشاريون والباحثون والفنيون والقادة بالمركز معايير التميز وتدفعهم روح الابتكار وريادة الأعمال كجزء من مجتمع كلية الهندسة بجامعة عين شمس.