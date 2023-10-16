شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تعلن بدء تدريب طلاب الصف الأول الإعدادى على البابل شيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بعض المدارس تدريب طلاب الصف الأول الإعدادى على نظام البابل شيت، كما حددت المدارس بدء اختبار الشهر للطلاب 30 أكتوبر الجارى، موضحة أن تدريب الطلاب على نظام البابل شيت هو تعريفهم بكيفية التعامل مع هذه النوعية من الأسئلة التى تقيس مستويات التفكير المختلفة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024 .