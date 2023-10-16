توقيع بروتوكول لإنشاء درجات علمية مزدوجة بين جامعة القاهرة ووزارة التعليم الصينية

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القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور شين جي نائب وزير التربية والتعليم بجمهورية الصين الشعبية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز التعاون في مجال تعليم اللغة الصينية وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي ضوء حرص جامعة القاهرة على تعميق دورها الدولي ومواصلة عقد شراكات ودرجات علمية مزدوجة مع الجامعات العالمية المرموقة للتدريس في جامعة القاهرة الدولية.

وقع بروتوكول التعاون، بمقر جامعة القاهرة الدولية، الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ما جيانفاي رئيس مركز التبادل الدولي للتعليم اللغوي التابع لوزارة التربية والتعليم الصينية.

ويهدف البروتوكول إلى أن يكون التعاون بين الطرفين في مجالات: ورش العمل وبرامج التدريب، والمشروعات البحثية المشتركة، والبرامج الدراسية المشتركة، والدرجات العلمية المشتركة في الماجستير والدكتوراه، وقبول الطلاب في الجامعة الصينية لمدة فصل أو عام دراسي.

ورحب الدكتور محمد الخشت، بالوفد برئاسة نائب وزير التعليم الصيني، مثمنًا زيارة الوفد لمصر وجامعة القاهرة، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة في نطاق اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين، وفي ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.



توقيع بروتوكول بين جامعة القاهرة ووزارة التعليم الصينية (1)



توقيع بروتوكول بين جامعة القاهرة ووزارة التعليم الصينية (2)



توقيع بروتوكول بين جامعة القاهرة ووزارة التعليم الصينية (3)

وقال الدكتور محمد الخشت، إن توقيع هذا البروتوكول بمقر جامعة القاهرة الدولية يُعد حلقة من حلقات التعاون الدولي لجامعة القاهرة في فتح الأبواب والعقول للتفاعل مع أنظمة تعليمية متنوعة من مختلف حضارات وثقافات العالم.

ومن جانبه، قال نائب وزير التربية والتعليم الصيني، إن جامعة القاهرة قدمت إسهامات كبيرة في الثقافة العربية والإسلامية، وبفضل الرؤية المستقبلية للدكتور الخشت باعتباره عالما وفيلسوفا ومفكرا فقد استطاع أن يقود جامعة القاهرة إلى مكانة متقدمة.

وأعرب نائب وزير التعليم الصيني عن سعادته بلقاء الدكتور محمد الخشت حيث سمع الكثير عن جهوده في تطوير جامعة القاهرة في مختلف المجالات، موجها له الشكر على إتاحة الفرصة أمام وفد وزارة التعليم الصيني ومقابلتهم بمقر جامعة القاهرة الدولية التي تسعى لجذب الطلاب الوافدين والأجانب مما يعكس اهتمام جامعة القاهرة بالتعاون الدولي مع العالم وكذلك يعكس الرؤية العظيمة لرئيس الجامعة واهتمامه بالمستقبل من خلال إدخاله النانو تكنولوجي والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة.

وقال إن معهد كونفوشيوس تحت قيادة الدكتور محمد الخشت، تم تصنيفه من بين معاهد كونفوشيوس النموذجية في عام 2021 حيث لعب دورًا إيجابيًا في نشر الثقافة واللغة الصينية وتعزيز التبادل الإنساني بين البلدين، لافتًا أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا بالغًا بتعليم اللغة الصينية في مصر، وتتمتع بأساس متين في التعاون مع الجامعات الصينية، حيث تم توقيع اتفاقيات تعاون مع العديد من الجامعات الصينية مثل جامعة بكين وجياو تونغ شنغهاي وغيرهم.

وقدم الدكتور شين جي نائب وزير التربية والتعليم بجمهورية الصين الشعبية، دعوة للدكتور الخشت لزيارة الصين قريبًا وحضور مؤتمر تحديات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي تجاه التعليم، ومشاركة خبرته في هذا المؤتمر والبحث عن حلول لهذه التحديات.

حضر توقيع بروتوكول التعاون، الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب، والدكتور محمد العطار مساعد رئيس جامعة القاهرة للشؤون الأكاديمية لجامعة القاهرة الدولية، والدكتورة هبة نوح مساعد رئيس جامعة القاهرة للشؤون الإدارية لجامعةالقاهرة الدولية، والدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب، والدكتورة رحاب محمود مديرة معهد كونفوشيوس، ووفد صيني رفيع المستوى برئاسة نائب وزير التربية والتعليم الصيني.