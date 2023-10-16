شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: نوفر جميع الخدمات لكل أفراد الأسرة بالمبادرات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن التغطية الصحية الشاملة تعني أن الجميع دون تمييز لديهم إمكانية الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، "نوفر جميع الخدمات الصحية لكل أفراد الأسرة من خلال مبادرات رئيس الجمهورية وحملة 100 يوم صحة".

من جانبه قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحى لنحو 44 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعى المنتشرة بالمناطق العامة والنوادى والمولات بالمحافظات، لرفع الوعى وتوجيه المواطنين إلى تلقى خدمات مبادرات الصحة العامة التى تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبد الغفار»، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».