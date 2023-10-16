شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتوجه للعريش لتفقد عددا من المستشفيات والاطمئنان على مستوى الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة الخدمات الطبية والإسعافية.

ومن المقرر أن يتفقد الوزير عددا من المستشفيات في مدينة العريش، والمناطق المجاورة لها، للاطمئنان على مستوى الخدمات للمرضى، والتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم، وتفقد نقاط الإسعاف، والعيادات المتنقلة المتمركزة في محيط العريش.

يرافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.