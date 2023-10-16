شكرا لقرائتكم خبر عن ‎رئيس قطاع مياه النيل يتفقد المركز الطبى المصرى بأوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، يرافقه الدكتور ممدوح حسن نائب رئيس قطاع مياه النيل للدراسات والنمذجة الرياضية ، والدكتور شريف التونى مدير عام خزان أوين، المركز الطبى المصرى بمدينة جنجا بأوغندا والذى يقدم خدمات طبية متميزة لأهالى مدينة جنجا، وأقيم بإحدى الاستراحات التابعة لبعثة الرى المصرى هناك.

‎وتابع غريب حالة استراحات الري المصري بأوغندا ، وكذلك المقاييس الموجودة ببحيرة فيكتوريا ، كما تم الوقوف على حالة المعدات التى سوف تستخدم فى المرحلة السادسة لمشروع "مكافحة الحشائش المائية بالبحيرات الاستوائية".

‎يشار إلى أن بعثة الري المصري انشئت فى عام 1949 وتقوم منذ ذلك الحين بأعمال رصد المناسيب والتصرفات لبحيرة فكتوريا والتى تعتبر ثانى أكبر بحيرة عذبة على مستوى العالم.

من جانبه، قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أن تواجد بعثة الرى المصرى بأوغندا خير دليل على حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع دول حوض النيل ونقل الخبرات المصرية لها في كل المجالات التي يحتاجها المواطنون بهذه الدول، مثل ما تحقق فى "المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى" لإزالة الحشائش المائية من مخارج البحيرات والمساهمة في الحد من مخاطر الفيضان والحفاظ على القري والمدن المطلة على البحيرات من أخطار الفيضانات، وكذلك مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا والذي ساهم في حماية أرواح المواطنين والممتلكات من أخطار الفيضانات وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة إرتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، كما تم إنشاء العديد من خزانات حصاد مياه الأمطار لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية في المقاطعات البعيدة عن مصادر المياه ، وحفر 75 بئرا جوفية فى أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني أوغندا.