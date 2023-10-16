شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متفاوتة الشدة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الاثنين 16 أكتوبر حتى السبت المقبل 21 سبتمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء و شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال هذه الفترة متوقع أن تشهد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وفيما يلى خرائط الظواهر الجوية المتوقعة حتى السبت المقبل، كما يلى:

- الإثنين 16 أكتوبر :

شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الثلاثاء 17 أكتوبر:

شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الأربعاء 18 أكتوبر والخميس 19 أكتوبر:

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- الجمعة 20 أكتوبر والسبت 21 أكتوبر :

شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.