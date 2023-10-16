شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: لجنة لتفقد آبار المياه بالخارجة لدراسة سلوك الخزان الجوفى بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الموارد المائية والرى، أنه تم تشكيل لجنة للمرور على بعض الآبار الاستثمارية بنطاق الإدارة العامة للمياه الجوفية بالخارجة بمحافظة الوادى الجديد، فى ظل المتابعة الدورية لدراسة سلوك الخزان الجوفى على مستوى الجمهورية، وللحفاظ على الخزان الجوفى من السحب الجائر.

كما تم المرور على آبار ومحطات التحلية التابعة لعدد من الفنادق بنطاق الإدارة العامة للمياه الجوفية للصحراء الشرقية بالغردقة لمراقبة قراءات العدادات والتأكيد على التزام الشركات بمقرر السحب المصرح به.

وأوضحت الوزارة، أنها حريصة على تحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، للحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام، واعتماد النهج العملي فى الإدارة، وتنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة مما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة قد تصل الى حوالى كيلو متر، بالإضافة إلى التكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه.

‏‎جدير بالذكر، أن المياه الجوفية تعد من مصادر المياه الهامة التى تخزن داخل الأرض فى الفراغات بين الرمال والأتربة و الصخور، وتشكل هذه المياه طبقات مائية تعرف باسم طبقات المياه الجوفية، وتعتبر جزءا من دورة المياه الطبيعية على الأرض، وتتحرك تلك المياه بشكل مستمر لكن حركتها أبطأ من حركة المياه السطحية بسبب الممرات الضيقة التى تمر فيها من خلال المسامات والفراغات واحتكاكها بالصخور، وبسبب تأثرها بالقوى الكهربائية الساكنة .