شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: الرئيس السيسى أكد على ثوابت الدولة المصرية تجاه فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، ما جاء بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، بوزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، مؤكدا أن الجميع شعر بالفخر عقب هذا اللقاء، الذي كشف للعالم موقف مصر الواضح وثوابتها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، وأنه لا بديل عن حل الدولتين واتخاذ موقف حاسم وسريع لإنهاء الصراع الدائر منذ 75 عاما.

وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر، فى بيان، إن حديث السيسي اتسم بالقوة والحسم وشمل عدة رسائل تؤكد أن الحديث عن التهدئة وإيجاد حل للقضية الفلسطينية نابعا عن قوة وليس ضعف، مؤكدا أن إسرائيل تجاوزت حق الرد وارتكبت عقابا جماعيا في حق الشعب الفلسطيني، وقال الجمل إن من حق كل مصري وعربي أن يفتخر بالتحولات التي انكشفت خلال هذا اللقاء، حيث انتهت النبرة الأمريكية الداعمة لما يقوم به الكيان الصهيوني ، لتختلف اليوم لغة الحديث للبحث عن حلول ، تعيد الأمم المتحدة الي مسار حيادي يسعي للحل.

وأضاف الجمل، أن حديث السيسي مع وزير خارجية أمريكا عن التطرف والإرهاب ، كان رسالة واضحة بأن التطرف موجود بكل الشعوب، وظهر ذلك عندما تساءل الرئيس من قتل السادات ومن قتل إسحق رابين؟، وأكد الجمل أن لقاء اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي ، بالتزامن مع انعقاد مجلس الأمن القومي المصري ، يؤكد أن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن ما أخرجه اجتماع اليوم شمل عدة رسائل قوية وتحذيرية .

قال الجمل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحركاته خلال الأيام الماضية وما حدث اليوم من قرارات بمجلس الأمن القومي يؤكد علي: أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن مصر تعني جيدا ما تقوله، وأن لديها ما يؤهلها لحماية أمنها وأراضيها، بالإضافة إلي التأكيد علي ثوابت الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وأن مصر دولة متجردة من المصالح في كل تحركاتها السياسية وخاصة قضية فلسطين .

وأنها الأكثر تحركا ولا بديل لديها عن حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد لوقف الصراع، وأوضح الجمل أن السيسي أنهي حديثه خلال اللقاء بكل دبلوماسية محملا الولايات المتحدة مسئولية الدفاع عن طرحها بحل الدولتين، وأن تتخذ خطوات كي تتوقف إسرائيل عن التنصل من إيجاد وسائل توفر تنفيذ الرؤية التي أقرها العالم ، وهي حل الدولتين ، وليس بالتهجير كما تسعي إسرائيل .