شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر لينك نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال لمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2023 -2024، وذلك علي الرابط التالي : https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten/SearchResult

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه فى حالة قبول الطفل بالمرحلة الثانية، يتم اتباع التعليمات الاتية لاستكمال قبول الطفل ( ولا يتم القبول بدونها )

1- دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائياً.

2- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط .

3- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي.

4- ممنوع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.

*التعليمات والشروط في حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية

1- متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط .

2- لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم.

3- لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو إلكترونيا.