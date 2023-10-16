شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر لينك نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه فى حالة قبول الطفل بالمرحلة الثانية، يتم اتباع التعليمات الاتية لاستكمال قبول الطفل ( ولا يتم القبول بدونها )
1- دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائياً.
2- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط .
3- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي.
4- ممنوع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.
*التعليمات والشروط في حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية
1- متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط .
2- لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم.
3- لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو إلكترونيا.
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