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بعقد سيارة مزور.. ضبط سيدة لقيامها بالاستيلاء على أموال أحد المواطنين بالمقطم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط إحدى السيدات بالقاهرة، لقيامها بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء على مبلغ مالي منه.

كان تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية، وقرر بتضرره من ربة منزل لقيامه بشراء سيارة منها مقابل مبلغ مالي بموجب عقد ابتدائي لحين الانتهاء من تسجيل العقد وسداد باقي المبلغ إلا أنه فوجئ بحضور أحد الأشخاص يخبره بأنه مالك السيارة، والبائعة المذكورة قامت باستئجار السيارة منه ولم تردها مرة أخرى وقام بأخذ السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبة الواقعة، واعترفت بارتكابها الواقعة بقصد النصب والاحتيال على الشاكي والحصول منه على المبلغ المالي المشار إليه.

وبإرشادها تم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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