ارتكبوا 8 جرائم.. سقوط عصابة سرقة بطاريات سيارات في العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في إرتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أفادت بقيام (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية وآخر عميل سيئ النية" مقيمين بدائرتي قسمي شرطة أول وثان العاشر من رمضان)، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات باستخدام مفتاح حدادي لفتح الغطاء الأمامي للسيارات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم وبحوزتهم فرد محلى وطلقة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 8 وقائع لسرقات بطاريات السيارات بنطاق محل إقامتهم وأرشدوا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.