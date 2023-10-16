بينهم 13 موقف عشوائي.. تحرير 54 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 54160 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات 11172 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و647 مخالفة السير بدون تراخيص، و13 مخالفة موقف عشوائي، و1301 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و6 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.