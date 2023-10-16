قتلوه ورموه في المجاري.. تفاصيل مقتل نجار على أيدي 3 أشخاص بالرصاص في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، 3 أشخاص لقيامهم بإطلاق النيران تجاه أحد الأشخاص، وإحداث إصابته التي أودت بحياته لخلافات مالية بينهم.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية، بالعثور على جثة نجار، مقيم بدائرة المركز بإحدى المجاري المائية بدائرة المركز تم انتشالها.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائقين وعاطل، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط المتهمين، وبحوزتهم السلاح المستخدم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة حيث اتفقوا على استدراج المجني عليه بسيارته لمكان العثور، وإجباره على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة إثر خلافات مالية بينه وأحدهم وحال مقابلتهم حدثت مشادة كلامية قام على إثرها أحد المتهمين بإطلاق عيار ناري تجاه المجني عليه من بندقية خرطوش فأحدث إصابته التي أودت بحياته، ثم قاموا بإلقاء جثته بالمجرى المائي وأرشدوا عن سيارة المجني عليه المستولى عليها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.