سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الأميرية، لقيامه بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"، واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن المسروقات.

وتم ضبط بائع "له معلومات جنائية" حال عرضه هاتفي محمول "مجهولان المصدر" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عابدين، واعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعتي سرقة بذات الأسلوب.

كما تم ضبط سائق "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان لقيامه بارتكاب واقعة سرقة هاتفي محمول من صاحب شركة بالإكراه وإصابته بسحجة وجرح سطحي بالوجه.. وبحوزته (سلاح أبيض "سكين").. وأرشد عن مكان تصرفه في الهاتفين لدى عميله "سيء النية" (مالك محل هواتف) تم ضبطه وبحوزته الهاتفين المستولى عليهما، وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.

وضبط عاملة "تحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامها بسرقة مجموعة من المصوغات من داخل مسكن مخدومتها.. وتم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لمكافحة جرائم السرقات.