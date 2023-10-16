شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية، أن مصر تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية في غزة، مشددا على ضرورة الوقف الفوري للعنف والعودة لمسار التهدئة، موضحا أن مصر ترفص تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأوضح وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، لافتا لوجود جهود مصرية متواصلة لاحتواء التصعيد في قطاع غزة