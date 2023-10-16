شكرا لقرائتكم خبر عن هل نبدأ تغيير نوعية الملابس؟.. الأرصاد ترد وتوجه تحذيراً هاماً للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل نبدأ تغيير نوعية الملابس، سؤال يشغل بال كثير من المواطنين خلال هذه الأيام، خاصة وأننا فى فصل الخريف، وبدأ الجميع يشعر بانخفاض فى درجات الحرارة وأجواء مائلة للبرودة ليلا.

هيئة الأرصاد كشفت أن هناك بالفعل انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، قال إنه يجب النظر فى نوعية الملابس فى هذه الأيام خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر.

وأشار مدير عام التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إلى أنه يجب توخى الحذر فى نوعية الملابس خاصة للأطفال فى المدارس خاصة وأن الأجواء تكون مائلة للبرودة فى الصباح الباكر.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء و شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.