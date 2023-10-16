"الهيئة الوطنية" تعلن القائمة المبدئية لطالبي الترشح بانتخابات الرئاسة 2024

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة المبدئية بأسماء من تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، على أن تبدأ تلقى الهيئة الاعتراضات من طالبى الترشح على مدى يومين "غدا وبعد غد" .

وتضمنت القائمة المبدئية أسماء طالبى الترشح الذين تقدموا للهيئة بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية مرفقًا به مستندات الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين.

وجاءت القائمة المبدئية بترتيب أسبقية التقدم للجنة تلقى طلبات الترشح، على النحو التالي: السيد/ عبد الفتاح السيسى والذى قدم 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب مليون و130 ألفًا و105 نماذج تأييد من المواطنين بمختلف المحافظات – السيد / فريد زهران والذى قدم 30 تزكية نيابية – السيد / عبد السند يمامة والذى قدم 27 تزكية نيابية – السيد / حازم عمر والذى قدم 46 تزكية نيابية، بالإضافة إلى 68 ألفًا و71 نموذج تأييد.

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها، القائمة المبدئية للمرشحين وكذلك صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.