شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية بعد إعلانها رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، والتى تتضمن أسماء المرشحين للرئاسة متضمنة أعداد تزكيات أعضاء مجلس النواب لهم وتأييدات المواطنين بالشهر العقارى.

وكانت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، انتهت من فحص طلبات الترشح الأربعة وفحصت جميع الأوراق المقدمة منهم والتى تمثلت فى شهادة ميلاد طالب الترشح وصورة رسمية من المؤهل وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء وإقرار الذمة المالية والتقرير الخاص بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين.

وقامت اللجنة بفحص تزكيات الترشح لرئاسة الجمهورية وعددها ومدى تطابقها مع الشرط الخاصة بحصول المرشح على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب وإقرار كل عضو بعدم سبق تزكيته لآخر.

وحصر عدد تأييدات المواطنين للمرشحين بالشهر العقارى ممن استوفوا شرط أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذى تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام انتهت فى 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.