شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: التركيز على التهدئة فى غزة أولوية.. والوضع خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تسعى منذ اندلاع الأزمة أن يكون المعبر مفتوح على مدار الساعة، وتم تجميع كافة المساعدات في العريش بالتنسيق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر، موضحا أن هناك حاجة ملحة لدخولها لرفع المعاناة الفلسطينيين في غزة، لافتا إلى أن حكومة إسرائيل لم تتخذ إجراءات من ناحية غزة للسماح بدخول المساعدات، مؤكدا ضرورة التركيز على التهدئة أولا مع التحرك لاحقا بتفعيل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضح وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية فرنسا، أن مصر مستعدة لإدخال المساعدات الإنسانية، وعمل المعبر بالوتيرة الطبيعية، والسماح بتنقل المواطنين، مؤكدا أن تباحث مع المبعوث الأممي قبل قليل حول دخول المساعدات، واصفا ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة لوضع دقيق في ظل عدم توافر سبل العيش.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الدعوة المصرية للمؤتمر الإقليمي والدولية حول مستقبل القضية الفلسطينية يأتي في إطار جهود مصر لإرساء السلام، وبحث مستقبل القضية، مؤكدا وجود مخاطر على الأمن والاستقرار، وسقوط مزيد من الضحايا، وتتحرك القاهرة لاستضافة القمة بمشاركة زعماء وقادة دول، وأن يتحدث المجتمع الدولي بصوت واحد، وضرورة إرساء التهدئة وفتح آفاق إنسانية وتسوية الصراع على أساس حل الدولتين.

وانتقد شكرى الممارسات التي تخرج عن القانون الدولي والإنساني وتعقد الموقف في غزة، مشيرا إلى أهمية توفير احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل دون تأخير.