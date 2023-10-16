شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية فرنسا تدعو لحماية المدنيين فى غزة وسد احتياجاتهم الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، تأييد بلادها لمبادئ القانون الدولي في ضرورة حماية المدنيين بقطاع غزة، داعية لأهمية ضبط النفس وإرساء صوت العقل داخل غزة، واصفة الوضع بالخطير في القطاع ومحيطه وهو ما يهدد أمن المنطقة بأكملها.

وأوضحت الوزيرة الفرنسية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة خرق للقانون الدولي، مشيرة إلى أنه لا يمكن لمصر أن تتحمل مسؤوليات لا تقع على عاتقها بمفردها، داعية لحماية المدنيين في غزة وسد احتياجاتهم الأساسية، مضيفة: فرنسا ومصر تتشاركان القلق حول خطورة الوضع في غزة.

وشددت وزيرة الخارجية الفرنسية على أن السلام هو الذي سيضمن الأمن المستدام للجميع، موضحة أن منظمات الأمم المتحدة أكدت أن قطاع غـزة يعيش كارثة إنسانية، لافتة إلى أن بلادها ستخصص 10 ملايين يورو من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.