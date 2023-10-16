شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرتى مساعدات لغزة إلى مطار العريش مقدمة من برنامج الغذاء العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت بمطار العريش بشمال سيناء اليوم الأحد، طائرتين تحملان شحنات مساعدات لأهالي غزة مقدمة من برنامج الغذاء العالمي.

وأعلن الدكتور رائد عبد الناصر الأمين العام للهلال الأحمر بالعريش، أن حمولة كل طائرة 32 طن مستلزمات مستشفيات وتسلمها الهلال الاحمر المصري.

وأشار إلى أنه بذلك يصل عدد الشحنات الجوية التي استقبلها مطار العريش واستلمها الهلال الأحمر 11 شحنة.

وكانت وصلت أمس طائرة قادمة من تونس محملة بأكثر من 12 طنا من المستلزمات الطبية والصحية وحليب الأطفال مقدمة من تونس لأهالى غزة، وشحنة برنامج الغذاء العالمى واليونيسف تحمل أكثر من 9 أطنان من مواد طبية واغذية وطائرات تحمل مساعدات قادمة بالتوالي من الأردن وتركيا والامارات ومنظمة الصحة العالمية.